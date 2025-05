Corsa salvezza: scatto Venezia, tutto ancora in gioco a 180 minuti dalla fine

Tempo di lettura 2 minuti

Nell’ultimo turno fondamentali vittorie per i veneti e l’Empoli, pari per il Lecce che ora è terzultimo

Ultime giornate decisive per la volata salvezza con alcune compagini che stanno dando il tutto per tutto per evitare la retrocessione. Come succede ormai da diversi anni, verso fine campionato le ultime della classe iniziano a collezionare punti ed anche stavolta è stato un turno di campionato molto importante in questo senso. Prima l’Empoli ha dato finalmente una scossa alla sua stagione trovando la prima vittoria del 2025 contro il Parma, poi il Venezia ha battuto in uno dei posticipi la Fiorentina tirandosi fuori dalle ultime tre posizioni. In mezzo il Lecce non ha approfittato ed ha trovato solo un pareggio contro il Verona, ora rischia ed è terzultimo con un calendario molto impegnativo. A 180 minuti dalla fine del campionato solo il Monza ha salutato la categoria, mentre non sono ancora salve Parma, Verona e Cagliari che però mantengono un buon vantaggio. Due tra Empoli, Lecce e Venezia andranno in Serie B ed il calendario dei toscani è sicuramente il più benevolo; alla prossima c’è il Monza per poi chiudere contro il Verona, mentre il Lecce terzultimo ha prima il Torino e poi la Lazio. Per il Venezia che ad ora sarebbe salvo ecco Cagliari e poi Juventus, per un rush finale che si preannuncia molto teso ed emozionante. Come detto è difficile il coinvolgimento di altre squadre ma il Parma deve stare particolarmente attento; quattro punti di margine con due partite rimaste, ma contro Napoli e Atalanta servirà un ultimo sforzo per centrare una salvezza che i crociati meriterebbero ma che non è ancora in cassaforte. Ultimi scampoli di campionato, tutto ancora da decidere e la lotta salvezza che si fa sempre più serrata, parola al campo per vedere chi la spunterà.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti