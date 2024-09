Nazionali: Pochettino nuovo CT degli Stati Uniti

Tempo di lettura 1 minuto

In vista del mondiale che nel 2026 si disputerà anche negli USA la Federcalcio a stelle e strisce ha deciso di puntare sull’ex tecnico di PSG e Tottenham

Non si è conclusa nel migliore dei modi l’ultima esperienza in panchina per Mauricio Pochettino. Il flop al Chelsea è stato eclatante, ma ora il tecnico argentino ha deciso di ripartire mettendosi alla guida di una nazionale, quella degli Stati Uniti. La Federcalcio americana infatti ha deciso di ingaggiarlo in sostituzione del CT Gregg Berhalter. L’ex tecnico del Tottenham ha accettato l’incarico con entusiasmo: “E’ un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire, c’è fame di realizzare qualcosa di veramente storico“. A ben vedere, è proprio così. Nel 2026 gli Stati Uniti ospiteranno il mondiale insieme a Messico e Canada, un appuntamento che tutto il “soccer” a stelle e strisce attende ormai da tempo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)