Qualificazioni Euro 2024: bene le big, Portogallo, Belgio e Spagna a valanga

La sesta giornata del cammino verso la competizione europea riserva tante reti e poche sorprese, visti tanti successi delle grandi nazionali

Gruppo A: Spagna a valanga contro Cipro, vittoria di misura per la Norvegia in casa contro la Georgia in un raggruppamento che sembra già ben definito. Riposo per la capolista Scozia.

Gruppo B: Bene l’Olanda che rimonta in Irlanda e rimette sui binari giusti il girone. Vittoria ampia per la Grecia contro Gibilterra, mentre alla Francia toccava il riposo.

Gruppo C: Fondamentale vittoria dell’Italia sull’Ucraina in un girone che vede anche la Macedonia a 7 punti grazie al successo ottenuto contro Malta, sempre più sola all’ultimo posto. Giornata libera per l’Inghilterra.

Gruppo D: Ancora un successo, vittoria sull’Armenia, per la Croazia che comanda il girone a pari punti con la Turchia pur avendo una partita in meno. Prezioso successo anche per il Galles in Lettonia, con i padroni di casa che restano inchiodati a 0 punti. Spettatrice di giornata la Turchia.

Gruppo E: L’Albania continua a stupire e guida il raggruppamento grazie al successo contro una Polonia sempre più in difficoltà e penultima nel girone. Bene la Moldavia che batte di misura le Faer Oer e si piazza al terzo posto. Repubblica Ceca a riposo.

Gruppo F: Forse il girone in assoluto meno equilibrato con due nazionali che dominano sulle altre: il Belgio travolge l’Estonia mentre l’Austria si dimostra in grande forma andando a vincere largamente in Svezia. Relax per l’Azerbaigian.

Gruppo G: La Serbia raggiunge l’Ungheria, stavolta a riposo, pur con una partita in più grazie alla vittoria in Lituania. Successo importante anche per il Montenegro che batte la Bulgaria nel recupero e resta in corsa per la qualificazione.

Gruppo H: Girone equilibratissimo in cui la differenza reti potrebbe essere decisiva. Slovenia e Danimarca al comando grazie ai successi contro San Marino e Finlandia, seguono con un punto di distacco proprio i finlandesi ed il Kazakistan vittorioso contro l’Irlanda del Nord.

Gruppo I: Vincono le tre favorite, guida la Svizzera che si libera di Andorra, inseguono Romania e Israele che ottengono tre punti preziosi nel finale rispettivamente contro Kosovo e Bielorussia.

Gruppo J: Clamorosa vittoria per 9-0 del Portogallo contro il Lussemburgo, con i lusitani che continuano a dominare il girone. La Slovacchia allunga vincendo comodamente contro il Liechtenstein, mentre l’Islanda batte di misura la Bosnia e la aggancia in classifica.

