Joselu regala la 18esima finale di Champions League ai Blancos

L’attaccante spagnolo realizza una doppietta nei minuti finali e salva il Real Madrid

Ancelotti e i suoi ragazzi l’hanno fatto di nuovo. Grazie alla doppietta di Joselu, il Real si giocherà la 18esima finale di Coppa Campioni/CL della sua storia dove affronterà il Borussia Dortmund. Nelle 17 finali disputate, i Blancos non hanno alzato il trofeo solo in 3 occasioni: 1962 (5-3 contro il Benfica), 1964 (3-1 con la Grande Inter) e 1981 (1-0 in favore del Liverpool).

Curioso come Joselu, in due anni, sia passato dall’andare allo stadio per vedere Liverpool-Real Madrid 0-1 (finale di Champions del 2022) come un qualunque tifoso Blancos a giocare l’atto finale della UCL con la sua squadra del cuore.

Davide Farina