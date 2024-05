Brugge-Fiorentina: Viola a caccia della seconda finale di Conference consecutiva, Bonaventura in dubbio, gioca Belotti

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Italiano arriva in Belgio forte del 3-2 dell’andata, tutti a disposizione tranne il centrocampista italiano che è ancora in forse, al suo posto è pronto Arthur

In un eccezionale mercoledì di Conference League, la Fiorentina si gioca l’accesso alla sua seconda finale consecutiva, per riscattare la delusione avuta lo scorso giugno contro il West Ham. Nell’andata al Franchi la Viola ha superato il Brugge per 3-2 all’ultimo respiro, grazie ad una rete di N’Zola. Dunque alla formazione di Italiano basterà non perdere stasera per raggiungere l’ultimo atto del torneo. Non sarà facile però, il Brugge è un avversario ostico, soprattutto in casa. Contro i belgi la Fiorentina è al completo, fatta eccezione per Bonaventura, che non è al meglio e potrebbe essere sostituito in mediana da Arthur. In difesa invece, solito ballottaggio Milenkovic-Ranieri per affiancare Martinez Quarta. In attacco il favorito per partire dall’inizio è Belotti, che sarà supportato da Nico Gonzalez, Kouamé e Beltran. Fischio d’inizio ore 18:45, chi passa affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Olympiacos e Aston Villa (4-2 per i greci nella gara d’andata) il prossimo 29 maggio ad Atene.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)