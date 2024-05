Milan: il futuro dice Portogallo, si pensa a Conceicao o a Fonseca per il post Pioli

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri sono a caccia del nuovo allenatore e stanno valutando diversi nomi, salgono le quotazioni dei due tecnici di Porto e Lille per la prossima stagione

È ormai evidente che il ciclo di Stefano Pioli al Milan sia agli sgoccioli, si attende solo l’ufficialità e poi le strade tra lui e il club si separeranno. La società rossonera vuole ripartire da un nuovo allenatore e sta valutando una rosa composta da diversi nomi più o meno blasonati. Allo stato attuale, in pole position ci sono due portoghesi: Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Il tecnico del Lille è ancora in lotta per la qualificazione in Champions in Ligue 1 e si occuperà del suo futuro solo a fine stagione. L’allenatore del Porto invece incontrerà nei prossimi giorni il neo presidente del club lusitano: André Villas-Boas. I due parleranno di futuro e nonostante Conceicao abbia di recente prolungato il suo contratto fino al 2028 il rischio che lasci il Porto dopo sette anni è molto alto. In quel caso, la sua nuova destinazione più probabile sarebbe proprio il Milan.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)