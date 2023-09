Europei Under 21, inizio in chiaroscuro per l’Italia

Gli azzurrini ottengono quattro punti nelle prime due giornate contro Lettonia e Turchia

L’Italia Under 21 di Nunziata ha iniziato il proprio cammino di qualificazione per l’ Europeo di categoria. Nei due match gli azzurrini hanno avuto difficoltà nel segnare mostrando invece una difesa solida al cospetto comunque di avversarie abbordabili. All’esordio in Lettonia è arrivato uno 0-0 molto deludente, mentre in Turchia gli azzurrini hanno ottenuto tre punti grazie alle reti di Miretti e Nasti. Classifica ancora in definizione dopo sole due giornate, con l’Italia a 4 punti e zero gol subiti.

Fonte foto: tuttocampo.it

Alessandro Fornetti