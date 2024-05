Playoff Serie C: vincono Atalanta e Juventus, passano il turno anche per Pescara e Taranto

Tempo di lettura 1 minuto

Le due formazioni Under 23 battono rispettivamente Trento e Arezzo, delusione per Crotone e Gubbio sconfitte dal Picerno e dal Rimini

È già tempo di playoff in Serie C, con le varie squadre che ieri sono scese in campo per il primo turno di qualificazione. Da segnalare anzitutto i successi delle Under 23 di Atalanta e Juventus. I bergamaschi hanno avuto la meglio sul Trento per 3-1, mentre i bianconeri hanno sconfitto 2-0 l’Arezzo. Nel girone A, quello della Dea, vittorie importanti per Legnago e Giana, rispettivamente 1-0 contro il Lumezzane e 3-0 contro la Pro Vercelli. Nel girone B, quello della Juve Next Gen, pareggio sofferto del Pescara per 2-2 contro il Pontedera, che però vale agli abruzzesi il passaggio del turno, mentre il Rimini espugna 1-0 il campo del Gubbio (romagnoli unici a ribaltare il fattore campo in questa prima tornata dei Playoff). Nel raggruppamento C infine, pareggiano e si qualificano Cerignola e Taranto, eliminando Giugliano e Latina, con il Picerno che batte 2-0 il Crotone. Sei sfide ora in programma: Triestina-Giana, Atalanta-Legnago, Perugia-Rimini, Pescara-Juve Next Gen, Casertana-Cerignola e Taranto-Picerno.

Luca Missori

