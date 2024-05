Napoli: allenamento a parte per Kvara, Raspadori e Zielinski

Tempo di lettura meno di un minuto

I tre sono in dubbio per la gara di sabato contro il Bologna, sfida importante per i partenopei

Oggi il Napoli si è allenato dopo il pareggio con l’Udinese per preparare la sfida di sabato al Bologna. Agli ordini di Calzona non erano presenti Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski. Il polacco ha lavorato in palestra mentre i due attaccanti hanno svolto un lavoro personalizzato in campo. I tre sono in dubbio per la prossima partita di campionato ma le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina