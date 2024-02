Le italiane nell’Europa del giovedì

Tempo di lettura 4 minuti

Un approfondimento sulle nostre squadre che si preparano alla fase ad eliminazione diretta delle rispettive competizione europee

Ci siamo, oggi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta di Europa e Conference League. In totale il nostro paese porta 4 squadre: Roma e Milan che giocheranno i Playoff ed Atalanta e Fiorentina che attendono il loro avversario agli ottavi di finale. In questo articolo andremo ad analizzare i momenti delle squadre e le possibilità, secondo me, che hanno di passare il turno e, in generale, di fare un bel percorso.

La Roma affronterà per il terzo anno consecutivo il Feyenoord nei Playoff di Europa League. Gli olandesi hanno vinto solo 1 dei 5 match disputati in Europa contro i giallorossi, l’andata dei quarti di finale dello scorso anno (1-0), e chissà che questo non possa essere l’anno buono per rompere questa ‘maledizione’. I ragazzi di De Rossi arrivano alla gara dopo la sconfitta dolorosa, per il modo in cui è arrivata, contro l’Inter che però, dal punto di vista dell’intensità e del gioco, dà speranza alla Roma di poter superare nuovamente gli olandesi. Dal mio punto di vista i giallorossi hanno tutte le carte in regola per passare il turno e per fare nuovamente un grande cammino in Europa, anche se l’assenza di Mourinho e del suo DNA europeo potrebbe rendere il tutto più difficile. (Clicca qui per le ultime sulla Roma)

Per il Milan l’avversario da battere è il Rennes, squadra francese che in campionato si trova a ridosso della zona Europa. I rossoneri arrivano carichi a questa gara visti gli ultimi risultati positivi che hanno scacciato i malumori della piazza, anche i ragazzi di Pioli hanno le capacità per fare un percorso interessante in EL ma bisognerà capire se il campionato porterà via troppe energie, fisiche e mentali. Quella di quest’anno è un’occasione per il Milan di poter vincere l’Europa League considerando che questo trofeo non è presente nella fitta bacheca rossonera. (Clicca qui per le ultime sul Milan)

Parliamo ora delle due squadre che non giocheranno oggi ma che attendono i loro avversari dalle gare odierne: Atalanta e Fiorentina.

La Dea, già qualificata agli ottavi di EL, vuole stupire tutti con un grande percorso dato che ci ha già dimostrato, come contro il Paris Saint-Germain, di potersela giocare con chiunque nel palcoscenico europeo. Personalmente penso che l’Atalanta abbia meno possibilità rispetto a Roma e Milan di poter vincere l’Europa League ma la rosa a disposizione di Gasperini ha qualità ed è profonda quindi non augurerei a nessuno di affrontarla.

Passando alla Conference League, la Fiorentina, già qualificata agli ottavi, vuole tornare in finale dopo la beffa subita l’anno scorso contro il West Ham. La Viola è senza dubbio tra le favorite alla vittoria finale insieme ad Aston Villa e Lille e ci proverà fino in fondo. Al momento i ragazzi di Italiano stanno disputando una buona stagione anche se il doppio impegno rischia di rendere il tutto più complicato.

La speranza è che le italiane riescano a fare un buon percorso e che magari riescano a replicare la stagione scorsa dove in ogni finale europea era presente una squadra del nostro campionato.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina