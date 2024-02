Juventus, idee Kroos e Jorginho per giugno

Tempo di lettura 1 minuto

I bianconeri vogliono un mix di gioventù ed esperienza con i due centrocampisti saliti in cima alle preferenze per la nuova stagione

La Juventus in vista del probabile ritorno in Champions League cerca già dei rinforzi per la prossima stagione. Dopo aver corteggiato Pereyra e Bonaventura, ora le idee più concrete per giugno rispondono ai nomi di Kroos e Jorginho. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Real Madrid, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, mentre l’italiano in forza all’Arsenal non è un punto fermo della compagine londinese e si guarderà attorno in estate per cercare più titolarità. L’obiettivo dei bianconeri è quello di creare il giusto mix tra gioventù ed esperienza e puntare sia sui calciatori provenienti dall’Under 23 sia su quelli più esperti che possano essere da subito incisivi nelle partite importanti.

Fonte foto: calciotactics.it

Alessandro Fornetti