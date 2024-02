Europa League: Milan, l’avventura europea riparte dal Rennes

Tempo di lettura meno di un minuto

Dopo la bruciante eliminazione in Champions League i rossoneri ripartono dalla seconda competizione europea

Il Milan di Pioli riparte in Europa seppur non dalla competizione che sognava. Il terzo posto nel girone di Champions ha garantito l’accesso all’Europa League ed ora i rossoneri faranno di tutto per vincere il trofeo, essendo una delle squadre favorite. Il primo ostacolo da superare è il Rennes, compagine francese che è settima nel proprio campionato ma che vive un periodo brillantissimo avendo collezionato soltanto vittorie nel nuovo anno. Il Milan dovrà cercare subito la vittoria in casa per affrontare il ritorno con più tranquillità, dunque Pioli punterà sugli uomini migliori con soprattutto il tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao che cercherà di fare la differenza.

Fonte foto: calcioefinanza.it

Alessandro Fornetti