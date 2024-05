Serie A: cambia la regola sugli extracomunitari, se ne potranno tesserare due a stagione senza cederne nessuno

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo circa dieci anni di attesa arriva una nuova norma che cambierà radicalmente il calciomercato delle squadre italiane, soddisfazione da parte di Lega e Figc

Al termine del Consiglio federale di ieri, è arrivata una decisione importante per le prossime sessioni di calciomercato delle società di Serie A. La Lega infatti ha deciso di superare il limite di due extracomunitari per squadra a stagione. Più precisamente, fino ad oggi era possibile acquistare due calciatori extra UE dall’estero, ma a condizione di inserirli in rosa al posto di almeno un extracomunitario già precedentemente ingaggiato a titolo definitivo. Nessuna limitazione invece per gli acquisti di giocatori extracomunitari da altre squadre italiane. Da adesso in poi invece, questa sostituzione non sarà più necessaria e dunque ogni club disporrà, di fatto, di uno slot in più per i giocatori provenienti da paesi esterni all’Unione Europea.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)