Juve, ufficiale l’esonero di Allegri. Squadra affidata a Montero

Termina qui l’esperienza bianconera di Max, fatale lo sfogo dopo la finale di Coppa Italia

La notizia era nell’aria da ieri e oggi è arrivata l’ufficialità: Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, fatale lo sfogo nel post partita di mercoledì. A dare la notizia lo stesso club bianconero con un comunicato in cui condanna i comportamenti dell’allenatore toscano come non compatibili con i valori della Juve. A traghettare la squadra in queste ultime due partite ci sarà Paolo Montero, attuale allenatore della Primavera bianconera.

