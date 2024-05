Serie A: Orsato annuncia il suo ritiro dopo Euro 2024

Tempo di lettura 1 minuto

Il fischietto veneto durante il Media Day dedicato alla prossima kermesse continentale ha parlato del suo futuro dicendo che al termine della manifestazione smetterà di arbitrare

A suo modo, un pezzo importante della storia recente della Serie A lascerà il calcio italiano alla fine di questa stagione. Questa volta non si tratta né di un giocatore né di un allenatore, ma di un arbitro: Daniele Orsato. Il direttore di gara veneto ha parlato ai microfoni del Media Day dedicato ad Euro 2024. Orsato ha annunciato ai giornalisti che si ritirerà al termine dell’Europeo in Germania per passare più tempo con la sua famiglia. Per il momento dunque, non è previsto che assuma ruoli da designatore, né in Italia né in Europa. Chissà che, Spalletti permettendo, non possa chiudere la sua carriera arbitrando proprio la finale di un campionato europeo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)