Kolo Muanì si è già preso la Juventus

Tempo di lettura 4 minuti

Il centravanti francese, arrivato in prestito a gennaio dal Paris Saint-Germain, ha già segnato cinque gol nelle sue prime tre partite facendo risalire i bianconeri in classifica

L’uomo giusto al momento giusto. Si potrebbe descrivere così Randal Kolo Muanì, in queste sue prime settimane da giocatore della Juventus. I bianconeri, in crisi di gioco e risultati in questa prima parte di stagione, durante il mercato invernale erano alla ricerca di un vice Vlahovic ed ora si ritrovano con un attaccante letale che, per il momento, sta relegando in panchina il centravanti serbo. L’impatto del calciatore francese sul campionato italiano è stato incredibile e l’impressione è che molti, a partire dalle squadre avversarie, non abbiano ancora capito del tutto con chi stanno avendo a che fare.

Eppure Kolo Muanì non è proprio uno sconosciuto. Il grande pubblico se lo ricorda come co-protagonista della clamorosa parata del Dibu Martinez nei minuti finali dei supplementari della finale mondiale del 2022 tra Argentina e Francia (anche Randal difficilmente dimenticherà quell’occasione sciupata). Prima e dopo quell’episodio spartiacque però, c’è una carriera da giovane promessa del calcio francese che è sempre stata in procinto di decollare senza mai farlo per davvero, almeno fino ad ora.

Kolo Muanì nasce a dicembre del 1998 nella periferia di Parigi, da una famiglia di origine congolese. Dà i primi calci al pallone in squadre dilettantistiche come Villepinte, Tremblay e Torcy e viene in contatto, anche se per poco tempo, con l’Italia. I suoi provini al Vicenza e alla Cremonese però non hanno esito positivo. Così nel 2015, ancora minorenne, entra nelle giovanili del Nantes, dove fino al 2019 fa la spola tra formazione delle riserve e prima squadra, esordendo in Ligue 1 nel novembre del 2018. Dal 2020, comincia a trovare più spazio, giocando con continuità sia da centravanti (suo ruolo naturale) che da esterno d’attacco e siglando 23 gol in due stagioni. Nell’estate del 2022 passa poi all’Eintracht Francoforte.

L’impatto con il calcio tedesco è ottimo, ma non gli basta per essere convocato dalla Francia al mondiale in Qatar, almeno inizialmente. Dopo l’infortunio di Nkunku però, Deschamps lo chiama e Kolo Muanì diventa protagonista proprio nella fase calda del torneo iridato. In semifinale col Marocco entra e dopo soli 44 secondi segna la rete del 2-0, diventando il terzo giocatore più veloce di sempre a siglare un gol da subentrato nella fase finale di un campionato del mondo, anche in finale con l’Argentina, il suo ingresso cambia la partita e avvia la rimonta dei transalpini: Randal infatti si procura il rigore del 2-1 poi segnato da Mbappé, al quale fornisce anche l’assist per il 2-2. Nella serie dei rigori trasforma il suo penalty, ma l’errore alla fine dei supplementari a tu per tu col Dibu Martinez è sanguinoso.

Nell’estate del 2023 Kolo Muanì passa infine al Paris Saint-Germain. Tutti si aspettano un ulteriore salto di qualità da parte sua, che però non arriva. In 40 partite tra tutte le competizioni, il centravanti francese realizza appena 9 gol, non andando nemmeno in doppia cifra. La disorganizzazione societaria e l’anarchia tattica del Psg incidono sul suo rendimento. La concorrenza serrata di un attaccante di livello come Gonçalo Ramos si fa sentire e Randall vede progressivamente diminuire il suo minutaggio, soprattutto in questa prima parte di stagione. Da qui il passaggio in prestito alla Juventus, con cui ha già siglato 5 reti in 3 partite. Se quella contro il Napoli è stata ininfluente, le doppiette contro Empoli e Como hanno regalato alla formazione di Thiago Motta sei punti che potrebbero risultare decisivi per la qualificazione in Champions League e la dirigenza bianconera è già a lavoro per portare Randal in Serie A a titolo definitivo.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlFattoQuotidiano.it)