La Juventus la prima italiana nei playoff di Champions League: sfida al PSV

Tempo di lettura 1 minuto

La Vecchia Signora si prepara ad affrontare la squadra olandese. I bianconeri, che giocheranno l’andata in casa, vanno a caccia degli ottavi

La Juventus si prepara a ospitare il PSV Eindhoven all’Allianz Stadium per il primo incontro dei playoff della UEFA Champions League 2024/25. Questo scontro è fondamentale per entrambe le squadre, che cercano di avanzare alla fase successiva del torneo. La Juventus, guidata da Thiago Motta, deve affrontare non solo un avversario ostico, ma ha tutte le carte in regola per poterlo battere, visto che già lo ha fatto in questa Champions League e precisamente lo scorso 17 settembre. Ora nuovo scenario e sicuramente maggior tensione. I bianconeri potranno affidarsi a Randal Kolo Muani, che ha avuto un inizio con la Vecchia Signora impressionante: 5 gol nelle prime tre partite. Per quanto riguarda il PSV, occhio all’ex Inter Ivan Perisic.

Sandro Caramazza

Fonte foto: adnkronos