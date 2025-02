L’Inter e la rivincita con la Fiorentina: occasione d’oro per avvicinare il Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera si affrontano nuovamente nerazzurri e viola dopo il trionfo della squadra di Palladino giovedì scorso

Inter e Fiorentina, ancora loro. Questa sera a San Siro il match di ritorno in serie A tra le due compagini che si sono affrontate la scorsa settimana per il recupero della gara di andata. Il 3-0 per i viola ha sorpreso tutti, ma la vera novità è stata la pessima prova dei nerazzurri. I ragazzi di Simone Inzaghi sono chiamati ad una risposta, visto anche il pareggio di ieri sera del Napoli. Altra chance, dunque, per accorciare la distanza in classifica. La Fiorentina dal canto suo vorrebbe tornare al quarto posto. Stasera arruolabili i nuovi acquisti per entrambi i club. Squalificati Dumfries e Comuzzo. Nell’Inter due i ballottaggi, quello tra de Vrij e Acerbi e poi sulla fascia sinistra il tecnico dovrà scegliere tra Carlos Augusto e Zalewski. Dimarco, infatti, è ancora alle prese con l’influenza. Palladino ritrova Folorunsho e Gudmundsson. Alle 20.45 il calcio d’inizio.

Glauco Dusso