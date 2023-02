Inter: Ancora una lite in campo

Dopo lo scontro Barella-Lukaku in Sampdoria-Inter di campionato, nuova discussione tra le fila nerazzurre in occasione della partita casalinga di Champions League con il Porto

I’m a power load (sono un carico di potenza) come recita una canzone degli AC/DC, è questa l’impressione che dà André Onana, difensore dei pali interisti, il quale è sicuramente esplosivo nelle sue parate ma, a volte, anche nelle sfuriate in campo. Un esempio lo si è avuto appunto ieri sera durante il primo tempo di Inter-Porto quando ha reagito in maniera molto forte, seppur a distanza, con Džeko che lo avrebbe redarguito perché reo di parlare troppo con l’arbitro. L’estremo difensore ha smesso solo quando Çalhanoğlu gli ha materialmente tappato la bocca. Fortunatamente per l’Inter, nel secondo tempo, c’è stato il goal della vittoria ed il caso ha voluto che fosse protagonista un’altra coppia, artefice solo qualche partita fa di un’altra discussione in campo, Barella a servire l’assist per la stoccata finale di Lukaku e pace fatta almeno tra loro.

Fonte foto: mediaset.it

Luigi A. Cerbara