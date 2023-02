La Lega di Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione in corso

E’ stato inoltre comunicato il giorno di inizio del campionato cadetto 2023/2024

Probabilmente mai come in questa stagione il campionato di Serie B è stato tanto incerto, con una classifica cortissima. Frosinone a parte, che guida con 55 punti dopo 25 giornate, le altre sia in testa che in coda, possono ancora lottare per il proprio traguardo. Come sappiamo, tale lotta vedrà tre squadre promosse in Serie A e quattro team retrocessi in Serie C. Secondo il regolamento cadetto, la prima e seconda classificate, saliranno automaticamente nella massima serie. Il terzo posto utile verrà conteso tra le squadre classificate dal terzo all’ottavo posto tramite un turno preliminare e poi semifinali e finale. Tutto questo a meno che la terza classificata non abbia almeno 14 punti di vantaggio sulla quarta, cosa che le permetterebbe di salire direttamente, annullando di fatto i playoff. In relazione alla coda della classifica, le ultime 3 retrocederanno automaticamente in Serie C, mentre la 16ª e le 17ª disputeranno uno spareggio con gare di andata (in casa della 17ª) e ritorno (in casa della 16ª), a meno che il loro distacco non sia superiore ai 5 punti, nel quale caso la 17ª retrocederebbe automaticamente. Come detto, le date sono state fissate e si partirà il 25 maggio 2023 con l’andata dei playout ed il 26 maggio con il primo incontro dei playoff. Il 19 agosto 2023 segnerà l’inizio della stagione 2023/2024.

Fonte foto: calcioternano.it

Luigi A. Cerbara