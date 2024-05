Weekend decisivo in Liga: Real Madrid campione di Spagna, Girona in Champions League

Weekend decisivo in Liga: Real Madrid campione di Spagna, Girona in Champions...

La vittoria della squadra di Mìchel sul Barcellona regala il titolo ai blancos e lo storico traguardo alla piccola realtà catalana

Sabato pomeriggio caldissimo in Liga. Il Real Madrid batte 3-0 il Cadice ma deve aspettare il match tra Girona e Barcellona per capire se potrà festeggiare. Il derby catalano viene stravinto dai biancorossi del tecnico Mìchel per 4-2 e allora il popolo con la camiseta blanca di Madrid può iniziare i cortei. Real Madrid campione di Spagna con quattro giornate di anticipo. Titolo numero 36 per le merengues di Carlo Ancelotti. Il mister italiano porta a casa il suo 28° trofeo in carriera, il dodicesimo con il Real.

Dall’altra parte, però, si celebra ugualmente la giornata di sabato. Il Girona, infatti, conquista per la prima volta nella sua storia la qualificazione in Champions League. Annata da incorniciare per la squadra catalana che per qualche mese aveva anche sognato di prendersi clamorosamente la Liga. In seguito ha dovuto cedere davanti al passo spedito dei blancos. I tifosi, però, avranno di che festeggiare lo stesso.

Glauco Dusso