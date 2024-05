Conference League: Fiorentina, il penultimo ostacolo si chiama Club Brugge

Tempo di lettura 1 minuto

I viola ospitano i belgi al Franchi con l’obiettivo di indirizzare fin da subito la qualificazione

La Fiorentina torna in Conference League per il primo atto delle semifinali da giocare contro i belgi del Brugge. Il sogno di un’altra finale dopo quella persa lo scorso anno è piu vivo che mai ed i toscani affronteranno questo impegno con i favori del pronostico, nonostante l’avversario sia in forma ed assolutamente da rispettare. Vincere oggi a Firenze permetterebbe di andare in Belgio con due risultati a disposizione, dunque la Fiorentina dovrà dimostrarsi solida e lucida sia in attacco che in difesa. Italiano dopo l’ampio turnover in campionato tornerà a schierare i suoi titolarissimi, dunque rientreranno Terracciano in porta, Bonaventura a centrocampo e cambierà sostanzialmente tutto l’attacco, con Belotti pronto da prima punta supportato sulla trequarti da Nico Gonzalez, Beltran e Sottil.

Fonte foto: tag24.it,

Alessandro Fornetti