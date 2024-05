La Juventus perde Danilo: ora è in dubbio per la finale di Coppa Italia

Tempo di lettura 1 minuto

Nel match di ieri all’Olimpico il difensore si è infortunato alla gamba sinistra, mercoledì prossimo la sfida con l’Atalanta, lotta contro il tempo per recuperarlo

Non buone notizie per la Juventus dopo la sfida con la Roma di ieri sera. Dopo la gara Danilo ha accusato un infortunio e gli esami di oggi lo hanno confermato. Per lui lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale della gamba sinistra. Nulla di preoccupante ma in casa bianconera scatta l’allarme per la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Il brasiliano salterà sicuramente la partita di domenica con la Salernitana e si farà di tutto per cercare di averlo nel confronto con l’Atalanta. Per la finalissima la Juve dovrà già fare a meno di Locatelli squalificato, un’altra assenza pesante come quella del difensore sarebbe dura da digerire. Nel frattempo la squadra si trova a un passo dalla qualificazione matematica in Champions League. L’obiettivo dichiarato da Allegri sin dall’inizio dell’anno potrebbe essere raggiunto vincendo la sfida con la Salernitana.

Glauco Dusso