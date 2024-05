Sandro Tonali squalificato per scommesse anche in Inghilterra

Due mesi e 20.000 sterline di multa per l’ex rossonero, ma la pena è sospesa sino al termine della stagione 2024/25

Dopo la condanna della Figc, anche la FA (Football Association) commina una squalifica al centrocampista italiano per scommesse effettuate dopo il suo trasferimento al Newcastle, precisamente 50 puntate tra il 12 agosto ed il 12 ottobre 2023. La pena però è stata sospesa sino al termine della stagione 2024/25 e questo consentirà a Tonali di tornare in campo a fine agosto, quando avrà termine la squalifica di 10 mesi della Figc. Sandro, va ricordato, si era autodenunciato per le scommesse effettuate in Inghilterra, senza che vi fossero procedimenti o prove contro di lui, e questo ha colpito positivamente la commissione giudicante che riterrà definitivamente cancellata la pena comminata di due mesi, a patto che non ci siano altre infrazioni future da parte dell’italiano. Il comunicato del Newcastle sottolinea anche che il calciatore continua a seguire un piano terapeutico ed un programma educativo con il pieno sostegno dalla società, continuando anche ad allenarsi con i compagni di squadra.

