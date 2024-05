Roma, nessuna lesione per Dybala

Tempo di lettura meno di un minuto

L’argentino proverà a recuperare per la sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen

Buona notizia in casa Roma: Dybala, che ha accusato un problema all’adduttore nella gara di ieri, ha svolto gli esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. L’argentino verrà monitorato di giorno in giorno per capire lo sviluppo delle sue condizioni. De Rossi spera di avere a disposizione il numero 21 per giovedì, quando si giocherà il ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina