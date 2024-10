Il Barcellona passeggia al Bernabeu: il capolavoro di Flick al suo primo Clasico

Tempo di lettura 1 minuto

Real Madrid asfaltato con quattro reti nel secondo tempo, il tecnico tedesco sempre più dominante vola a +6 sui blancos in classifica

Rullo compressore. Il Barcellona di Hansi Flick non si ferma davanti a niente e continua a macinare gol e punti. Neanche quando l’avversario si chiama Real Madrid e il teatro è il Santiago Bernabeu. L’allenatore tedesco debutta in un Clasico in maniera trionfale. Dopo un primo tempo di studio, terminato 0-0, nella ripresa si scatenano gli attaccanti blaugrana e per i padroni di casa non c’è stato scampo. Lewandowski (due volte), Lamine Yamal e Raphinha giustiziano i blancos con grande facilità, al cospetto di un Mbappè fermato più volte dal fuorigioco. Il Barcellona adesso prende il largo in classifica, sono 6 le lunghezze di distanza dal Real Madrid secondo. Lewandowski dominatore assoluto tra i marcatori, sale a 14 gol in Liga. Una severa lezione per i ragazzi di Ancelotti che non vedranno l’ora di tornare in campo per riprendere il loro cammino.

Glauco Dusso