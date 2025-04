Il meraviglioso De Bruyne lascia il Manchester City

Tempo di lettura 3 minuti

Il fuoriclasse belga ha annunciato via social il prossimo addio dalla squadra inglese allenata da Guardiola. Un’avventura stupenda

L”ultimo 10′ esistente dice addio al Manchester City. Si tratta di Kevin De Bruyne. In mattinata, l’annuncio social del trentatreenne campionissimo belga. “E’ arrivato il momento di dirsi addio, ma questa resterà per sempre casa mia“. Questo, in sintesi, il messaggio di addio di De Bruyne, che a fine stagione lascerà Manchester dopo dieci anni di onorato servizio e dopo aver vinto praticamente tutto. Sì, perché la sua bacheca è ricca come il suo meraviglioso talento: diciannove trofei, tra cui 6 Premier League, 2 Coppe d’Inghilterra, 5 coppe di Lega inglesi, 3 supercoppe inglesi, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Insomma, tutto quello che si poteva vincere, KDB lo ha vinto e lo ha fatto da assoluto protagonista, dipingendo poesia in movimento.

De Bruyne re degli assist

De Bruyne ha deciso di lasciare il Manchester City dopo una lunga riflessione. Nell’ultimo biennio, il fantasista di Drongen ha dovuto convivere con tantissimi infortuni, che lo hanno precluso fortemente dalle rotazioni di Pep Guardiola e appunto tale precarietà fisica, nonché il nuovo corso realizzato dalla squadra inglese, ha spinto il giocatore a porre fine alla sua avventura e che avventura! De Bruyne, con la maglia del Manchester City e sotto la guida di Guardiola, ha saputo incantare l’Inghilterra e l’Europa intera. Basti pensare, che KDB, insieme a Thierry Henry (un altro giocatorino niente male), è l’unico giocatore nella storia della Premier League ad aver siglato 20 assist in una singola stagione (2019-20) e con ben 118 passaggi vincenti è il secondo miglior rifinitore nella storia del campionato inglese (davanti a lui solo Ryan Giggs con 167 assist). Dati e numeri che confermano la straordinaria qualità del calciatore belga, che in Premier ha giocato, senza grandi fortune, anche con la maglia del Chelsea (solo nove presenze).

De Bruyne, che futuro?

Un giocatore meraviglioso, versatile, di un’intelligenza tattica sopra la media. Un dieci con una facilità di calcio surreale nel concludere sia col destro che sol sinistro. Di lui Guardiola disse: “Sa sempre quello che deve fare e lo fa a una velocità superiore agli altri“. Adesso che futuro? Si parla di Arabia Saudita oppure San Diego in MlS. Chissà se in Italia qualche presidente o DS ci sta facendo un pensierino? A 34 anni e gestito bene, dal punto di vista atletico, De Bruyne ha tutte le carte in regola per produrre ancora calcio e poesia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Transfermarkt