La corsa “scudetto” negli altri campionati

Tempo di lettura 3 minuti

In questo articolo analizzeremo le situazioni in Germania, Spagna, Inghilterra, Francia, Olanda e Portogallo

Siamo entrati ufficialmente nel rush finale della stagione e in questo articolo andremo ad analizzare le situazioni al vertice nei campionati europei più importanti.

Iniziamo con le situazioni chiuse o quasi. Il Liverpool ha 12 punti di vantaggio sull’Arsenal secondo che sembrano veramente irrecuperabili visto il campionato quasi perfetto dei Reds e le sole 8 giornate mancanti. A meno di clamorosi colpi di scena, saranno i ragazi di Arne Slot a vincere la Premier League 5 anni dopo l’ultimo successo. Ci sarà lo scontro diretto alla 36esima giornata ma rischia di essere già troppo tardi per i Gunners.

In Bundesliga il Bayern Monaco ha tutte le carte in regola per tornare alla vittoria dopo la scorsa stagione super del Bayer Leverkusen. Il +6 in classifica sui rivali allenati da Xabi Alonso dà sicuramente un margine di errore a Kompany che però sta patendo diversi infortuni oltre ad avere l’impegno della Champions League, anche qui le sole 7 giornate mancanti non sorridono al Bayer Leverkusen soprattutto considerando il fatto che si è già giocato lo scontro diretto.

In Francia il campionato potrebbe decidersi già alla prossima gara dati i 21 punti di vantaggio del Paris Saint-Germain sul Monaco. Basta un punto ai parigini contro l’Angers e sarà 13esimo titolo.

Per quanto riguarda l’Eredivisie, anche qui il campionato sembra ormai andato. L’Ajax di Farioli si appresta, dati i 9 punti in più del PSV secondo, a tornare al successo dopo 3 anni a “bocca asciutta”. I Lancieri hanno chiuso la questione vincendo domenica per 0-2 proprio contro il PSV.

Chiudiamo l’articolo parlando delle situazioni ancora da definire come in Spagna e in Portogallo. In Liga la corsa a due tra Barcellona e Real Madrid è ancora apertissima considerando le sole 3 lunghezze a favore dei ragazzi allenati da Hansi Flick. Difficile fare previsioni considerando lo scontro diretto dell’11 maggio e che i due club sono ancora in corsa ancora in Champions League (quarti di finale) e in Copa del Rey (finale che si disputerà il 26 aprile).

In Primeira Liga la questione è delicata ed impronosticabile. Benfica e Sporting Lisbona si trovano entrambe a 65 punti con ancora 7 partite da giocare con un avvincente scontro diretto il 10 maggio. Ambedue le squadre hanno le carte in regola per trionfare ma solo il tempo ci saprà di chi lo farà.

E secondo te chi trionferà nei vari campionati europei?

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina