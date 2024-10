Manchester United, ufficiale l’esonero di ten Hag

Tempo di lettura 1 minuto

L’olandese paga la sconfitta di ieri contro il West Ham e verrà sostituito da Ruud Van Nistelrooy

Prosegue il periodo buio del Manchester United che, vista la sconfitta di ieri contro il West Ham, ha deciso di esonerare Erik ten Hag. L’olandese non ha mai convinto fino in fondo, sia per i risultati che per le scelte fatte, nonostante i due trofei conquistati (Coppa di Lega 2022-23 e FA Cup 2023-24) e il rinnovo di contratto firmato in estate. A sostituirlo, almeno per il momento, sarà Ruud Van Nistelrooy che faceva già parte dello staff di ten Hag. L’ex attaccante dei Red Devils, tra le tante, torna in panchina dopo l’ottima esperienza con il PSV nella stagione 2022-23 e proverà a risollevare le sorti dei Red Devils.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina