De Zerbi-Marsiglia: ammutinamento della squadra

Il tecnico italiano ha strigliato i suoi calciatori dopo l’ennesima sconfitta in campionato e loro non l’hanno presa affatto bene rifiutando di allenarsi

La sconfitta esterna con il Reims per 3-1, la terza consecutiva in campionato, ha fatto infuriare Roberto De Zerbi che non l’ha mandata a dire ai suoi calciatori che, a quanto pare, si sono sentiti offesi dalle sue parole e c’è voluto l’intervento del DS del Marsiglia, l’ex Juventus Medhi Benatia, per convincerli a scendere in campo per l’allenamento programmato e che ha avuto luogo in assenza del tecnico italiano. Insomma la tensione è davvero alta al Marsiglia e si dovrà attendere la prossima partita per capire se la situazione si sarà appianata perché, per quanto si possano raccontare episodi del genere, il campo non mente ed è il solo che può testimoniare la realtà dei fatti.

