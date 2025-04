Juventus-Tonali: si può fare

Tempo di lettura 1 minuto

Servirebbe un investimento importante per portarlo in bianconero sponda Torino e si potrebbe imbastire anche uno scambio col brasiliano Douglas Luiz

L’ormai “tuttocampista” del Newcastle, dopo la squalifica, ha ritrovato se stesso ed il suo calcio tecnico e fisico ed ora fa brillare gli occhi di tutti i tifosi del calcio. Basta vedere il goal vittoria segnato al Brentford in Premier League, solo due giorni fa, per comprendere quanto sia diventato fondamentale il suo apporto alla squadra e quanto sia cresciuto l’affetto dei suoi tifosi che gli dedicano cori personali. Sandro Tonali è andato ben oltre l’essere un semplice mediano e la Juventus ripartirebbe da lui per un centrocampo duttile e forte con un perno come Sandro, capace di difendere, impostare, inserirsi. La Juventus ci pensa e lavora sottotraccia, ma il Newcastle valuta il cartellino dell’ex Milan ben oltre i 60 milioni e Sandro guadagna 7 milioni netti a stagione e non sembra essere disposto a scendere da tale importo e questo fa comprendere come servirebbe un investimento davvero importante, intorno ai 100 milioni totali, per portalo a Torino.

Fonte foto: juventusnews24.com

Luigi A. Cerbara