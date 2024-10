Emergenza Milan, il rinvio inguaia la sfida col Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

Saltano le squalifiche contro il Bologna, i giocatori coinvolti, quindi, non ci saranno nel match di domani con gli azzurri al pari degli infortunati

Maledetto rinvio. Il Milan ha accolto malvolentieri lo spostamento della gara di sabato con il Bologna, asterisco che peserà sulla classifica almeno sino a febbraio. Questo non solo per i tanti impegni ma anche per un motivo immediato. Le squalifiche da scontare contro la squadra di Italiano slittano a quella successiva. Theo Hernandez e Reijnders, dunque, dovranno saltare non una partita banale, bensì la sfida di domani sera contro il Napoli capolista. Fonseca dovrà fare a meno dei due perni di inizio stagione, a cui si va ad aggiungere Gabbia, per un problema al polpaccio, oltre ai ben noti Abraham, Bennacer e Florenzi. Una formazione che avrà scelte obbligate che sicuramente non fanno felice il tecnico portoghese, per 90 minuti del genere sarebbe servita la squadra al completo. Sulla fascia sinistra verrà confermato Terracciano con Pavlovic al fianco di Tomori. Al centro nuova chance per Loftus-Cheek a coadiuvare Fofana. Unico dubbio: puntare sul doppio attaccante, in quel caso Okafor con Morata, oppure aggiungere un centrocampista come Musah. Dilemma che l’allenatore rossonero si porterà sino alla fine, al Meazza sarà comunque battaglia.

Glauco Dusso