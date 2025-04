Napoli: lesione muscolare per Buongiorno, finale di campionato a rischio

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore centrale dei partenopei è rientrato dall’infortunio con il Torino ma ha subìto una ricaduta che potrebbe aver fatto terminare la sua stagione anzitempo

Quattro giornate rimaste, tre punti di vantaggio sul secondo posto. Il sogno quarto scudetto è a portata di mano per il Napoli di Antonio Conte, che però continua a dover fare i conti con gli infortuni dei suoi titolari. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Alessandro Buongiorno, che già nelle scorse settimane aveva accusato un problema muscolare per poi tornare in campo col Torino. Forse proprio l’aver affrettato i tempi di recupero ha causato una ricaduta che ha costretto il difensore ad uscire anzitempo nella sfida contro i granata e gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri non hanno portato buone notizie: lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, almeno tre settimane di stop. Il che significa sicuramente niente Lecce, Genoa e Parma per Buongiorno, anche l’ultima gara col Cagliari però è a rischio e dunque il suo campionato potrebbe essere già terminato qui.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)