Qualificazione Euro Under 21 2025: Italia-Irlanda 1-1

Tempo di lettura 1 minuto

Gli azzurrini approdano alla prossima edizione del campionato continentale che si terrà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025

Bastava un punto, ai ragazzi del CT Carmine Nunziata, per acciuffare la qualificazione e la missione non era di quelle impossibili. Allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste gli azzurrini passano in vantaggio al 23′ con Casadei e potrebbero anche raddoppiare se non fosse per l’errore di Gnonto dal dischetto al 37′, mentre al 66′ arriva il pareggio irlandese con Moran. Qualche sofferenza nel finale, ma il triplice fischio sancisce non solo il punto conquistato, ma anche la vetta del girone con 22 punti e quindi la qualificazione diretta all’Europeo di categoria del prossimo anno in Slovacchia. Un risultato che rende merito ad un gruppo di giovani che promettono molto bene per il loro futuro e per quello del nostro calcio. L’Irlanda dal paradiso all’inferno! La Norvegia, grazie alla vittoria sulla Turchia (5-1), sale a 19 punti come gli irlandesi, ma li scavalca al secondo posto in virtù degli scontri diretti, negando loro qualsiasi possibilità di qualificazione.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara