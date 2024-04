Allarme rosso Udinese: via Cioffi, squadra a Fabio Cannavaro

Tempo di lettura 1 minuto

La sconfitta di Verona è stata fatale per il tecnico dei friulani che accoglieranno il terzo mister stagionale

Nella travagliata stagione dell’Udinese ecco un altro cambio di allenatore. L’esonero di Sottil nei primi mesi di stagione aveva aperto al ritorno di Gabriele Cioffi. Sabato a Verona, però, si è consumato un altro capitolo della maledetta annata friulana. L’ennesimo gol preso negli ultimi minuti ha condannato le zebrette a una sconfitta che aggrava molto la situazione in classifica e con lei la posizione del tecnico il cui esonero sarà ufficializzato in giornata. I bianconeri sono stati agganciati dal Frosinone terzultimo mentre le altre hanno allungato, Verona compreso. La panchina sarà affidata per il finale di torneo a Fabio Cannavaro che è stato preferito ad altri nomi circolati nella giornata di ieri. Il tecnico potrebbe già essere alla guida nel recupero di giovedì con la Roma (si parte dal 72′ del secondo tempo), fondamentale per prendere almeno un punto e dare ossigeno alla classifica che ora si fa pericolante. Con lui ci saranno il fratello Paolo e Giampiero Pinzi, figura di fiducia per l’ambiente bianconero.

Glauco Dusso