Serie A, in coda tutto aperto: cinque squadre racchiuse in due punti

Tanta carne al fuoco nella lotta per non retrocedere. Udinese, Verona, Empoli, Frosinone e Sassuolo in corsa per evitare la Serie B

Si salvi chi può in coda. La corsa per la salvezza in Serie A si fa sempre più calda, mancano ormai poche giornate e nessuno può permettersi di perdere punti per strada. Ben cinque squadre sono racchiuse in ben due punti: ovvero dal Sassuolo penultimo con 26 punti fino all’Udinese quindicesima con 28. In mezzo Frosinone, Empoli e Verona. Insomma, un groviglio non da poco che rende la corsa per non retrocedere intensissima e appassionante. Se lo scudetto è ormai quasi bello che assegnato, con l’Inter che lunedì sera può chiudere definitivamente la pratica, in coda tutto è ancora aperto. Sembra spacciata invece la Salernitana, ultima con 15 punti, ma andiamo nel dettaglio.

Udinese, Verona ed Empoli: 28

Ad oggi l’Udinese sarebbe salva, ma la sua situazione rimane comunque in evoluzione, visto che nelle ultime cinque partite ha raccolto solamente una vittoria. Senza dimenticare i 20′ che dovrà recuperare contro la Roma, dopo il malore a N’Dicka. Domani sera scontro caldissimo contro il Verona, che ha gli stessi punti. Al Bentegodi sarà scontro diretto. Cioffi si affida alla classe di Samardzic, per la stoccata, mentre Lucca e Pereyra cercheranno di rovinare i piani di Baroni. Per l’Udinese, poi ci saranno due gare complicate contro Bologna e Napoli, mentre nelle ultime tre giornate affronterà Lecce, Empoli e Frosinone. I friulani devono ancora sudarsela. Quanto al Verona, i gialloblu stanno disputando un girone di ritorno super dopo che il presidente Setti ha rivoluzionato la squadra a gennaio. Domani lo scontro diretto con l’Udinese, poi Lazio, Fiorentina, Torino, Salernitana e Inter. Chiude il trittico delle squadre a 28 punti l’Empoli di Nicola, altra squadra rinata nel girone di ritorno, soprattutto grazie al mago delle salvezze impossibili (Crotone e Salernitana docet). Per i toscani domani scontro col Napoli e poi successivamente con Atalanta, Frosinone, Lazio, Udinese e Roma. Delle tre, sicuramente, ha il calendario più complicato.

Frosinone 27

Un punto in meno delle tre, ma oggi, virtualmente retrocessa. Il Frosinone dopo una prima parte di campionato sugli allori, si è adagiata e ora rischia tantissimo. I ciociari incontreranno il Torino e poi in sequenza Salernitana, Empoli, Inter, Monza e Udinese. Calendario alla mano, i ciociari possono dire la loro. A parte gli scontri diretti, affronteranno squadre che hanno già “concluso” il proprio campionato. L’Inter campione d’Italia non potrà fare il record di punti della Juventus di Conte (102), mentre Monza e Torino non sembrano avere quella linfa per conquistare un insperato posto verso la Conference League, anche se rimane una piccola speranza: ossia se la Fiorentina vincesse la Conference League e un’italiana tra Roma e Atalanta trionfasse in Europa League.

Sassuolo 26

Mai nessuno poteva pensare ad un Sassuolo così a rischio Serie B alla trentaduesima giornata di Serie A. I neroverdi, penultimi, rischiano seriamente di retrocedere. Domenica all’ora di pranzo, match di assoluta importanza contro il Lecce al Mapei. Poi Fiorentina, Inter, Genoa, Cagliari e Lazio. Calendario sicuramente non banale e semplice. Per Ballardini l’impresa, stavolta, è tostissima. Nell’ultimo weekend, però, il Sassuolo ha fatto 3-3 contro il Milan. Le qualità ci sono.

