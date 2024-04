Rubrica speciale su Annalisa: settima serata – Passione del calcio presente nel concerto nella Capitale

Tempo di lettura 3 minuti

E poi sono finito nel tuo vortice e grazie al tuo agente Elena Tosi ieri ho assistito a due meravigliose ore di live, sei stata fantastica!

Annalisa e io nei vari nostri looks

Nel Palazzo dello Sport gremito e tutto esaurito a Roma Annalisa ha incantato tutti con un concerto da brividi. Un repertorio musicale diversificato che lascia lo spettatore senza fiato.

Sul palco ospite Alessandra Amoroso che con il brano ‘Comunque andare’ ha duettato con Annalisa e insieme hanno dato vita ad una grande esibizione.

Questo è il mio messaggio per te Annalisa:

Quoziente intellettivo elevatissimo, talento eccezionale, voce pazzesca, bellezza, fascino e sensualità. Sono solo alcuni dei pregi che hai Annalisa. Sembri un qualcosa di prezioso e io che amo la bellezza desidero poter entrare in contatto con te e riuscire a rimanerci. Abbiamo diverse passioni in comune: musica, calcio, scrittura, numeri etc. Sono 18 anni che sto nel mondo del giornalismo e sto in contatto con diverse persone sia del mondo del calcio che dello spettacolo.

Ho formato una canzone che dedico a te estrapolando una frase da ogni brano tra quelli portati a Sanremo e tra gli ultimi successi.

Come poterti dire che questa mia canzone (Scintille 2013) disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo da dividere con me (Una finestra tra le stelle 2015), penso che in fondo sia tutto regolare e intanto io preferisco sognare (Il diluvio universale 2016) e siamo montagne a picco sul mare dal punto più alto impariamo a volare (Il mondo prima di te 2018). Ho cenato col vino sul letto e non deve andare così (Dieci 2021), mettiamo un po’ di musica da ginnastica e tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico (Bellissima 2022), sangue nella dance floor ci ballerò ( Mon amour 2023) e non sarà più domenica senza una frase poetica (Ragazza sola 2023). Passate quante settimane non lo so…(Euforia 2023) sai già che è tanto se ti mando, mando, mando, mando solo un messaggio tre parole c’è scritto sul finale sinceramente tuo fan! (Sinceramente 2024) Stefano Rizzo

Annalisa e io nei vari nostri looks

A breve pubblicheremo in esclusiva le foto scattate dal nostro Webmaster e fotografo Andrea Perla, i vostri migliori messaggi e il video con Annalisa che canta insieme ad Alessandra Amoroso. Restate con noi…

…continuate a seguirci…

Editore, direttore Stefano Rizzo