E’ iniziato il Summer Tour 2024 della Rettore: che spettacolo a Terranova da Sibari

Tempo di lettura 3 minuti

Grande successo in Calabria per la star, una esibizione elettrizzante, una serata fantastica per i suoi fan

Esuberante, all’avanguardia per estetica e poetica, autentica. In attività sin dai primi anni ’70, la Rettore è nota anche per il suo stile dissacrante e ironico. Una diva, un mito della musica italiana, una ispiratrice per diverse artiste. I suoi pezzi storici sono dei capolavori firmati con il marito Claudio Rego e vanno ancora fortissimo.

In questi anni di carriera, oltre 18, ho instaurato rapporti umani con alcune persone da me selezionate per determinate caratteristiche che sono state protagoniste nel calcio e nello spettacolo. Il mondo del giornalismo è cambiato, è molto più complicato stringere ‘amicizie’ perchè con i cellulari, i social non ci si vede mai o poco dal vivo quando si intervista un personaggio. Nel calcio poi i giocatori attuali sono inavvicinabili per via dei diritti tv, sponsors etc. Chi vive di giornalismo fondamentalmente vive di passioni, emozioni e cerca di trasmettere tutto ciò sia agli utenti ma anche all’intervistato di turno. In maniera del tutto naturale si può sviluppare una sinergia tra il giornalista e il personaggio noto che si può trasformare in una ‘amicizia’ preziosa. Con Dada, ovvero Donatella Rettore, è avvenuta questa magia, ho interagito con lei poco tempo fa e mi sento fortunato, è un dono pregiato avere una ‘amica’ come lei in quanto è una persona splendida, simpatica, educata, disponibile, con sani valori, un esempio per tutti, una forza della natura che ha sofferto ma ha saputo sempre rialzarsi con coraggio, stile ed eleganza.

Ieri è cominciato il tuor estivo e non poteva che essere un successo! E’ una cantante amata da tutti, il suo pubblico è trasversale.

Ecco le date del Tour

Il 27 aprile del 2023, l’università IULM di Milano conferisce a Rettore il Master universitario ad honorem in “Management delle Risorse Artistiche e Culturali”, unica cantautrice italiana ad essere stata insignita di un riconoscimento così prestigioso.

Nel 2022 la Rettore è stata autrice del libro DADAUFFA Memorie agitate casa editrice Rizzoli. E’ la storia della sua vita non sempre splendida splendente. Una narrazione fluida e accattivante con aneddoti e incontri. Considerazioni personali non banali, come non banale è la rockstar italiana.

E’ stata anche attrice in diverse pellicole tra gli anni ottanta e novanta.

Dada sei Speciale! Con stima e simpatia, Stefano

Fonti foto: Fcaebook.com; MondadoriStore.it; Repubblica.it; TGCom24.Mediaset.it

Stefano Rizzo