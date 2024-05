L’Atalanta batte la Roma: Bologna e Juventus sono in Champions League

Tempo di lettura 1 minuto

Delirio in piazza per il tifo rossoblù per l’obiettivo che mancava da 60 anni, i bianconeri ringraziano nonostante la pessima figura con la Salernitana

L’Atalanta fa contenti tutti. La maiuscola prova dei ragazzi di Gasperini contro la Roma spedisce in Champions League indirettamente Bologna e Juventus. Umori diametralmente opposti in queste due piazze. Da una parte l’euforia a giusta ragione di Thiago Motta e i suoi, autori di una stagione da incorniciare. Dall’altra la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto figlio però di una mancanza totale di avversari. La Juventus, infatti, si qualifica per la Champions mettendo insieme nel girone di ritorno soltanto 21 punti. Ieri l’ennesima prova insufficiente contro la già retrocessa Salernitana. La matematica, però, premia la compagine di Allegri che dopodomani scenderà in campo all’Olimpico per contendere all’Atalanta la Coppa Italia. Grandi feste a Bologna, invece, dopo il triplice fischio del match al Gewiss Stadium. Migliaia di tifosi in piazza ad esultare mentre dal centro sportivo rossoblù sono partite le note dell’inno della Champions League. Bologna che mancava dall’Europa calcistica da ben 21 anni. Dalla Coppa dei Campioni, sebbene col vecchio format, da 60.

Glauco Dusso