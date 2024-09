Weekend da urlo per i fratelli Esposito: in gol tutti e tre tra serie A e B

Tempo di lettura 1 minuto

Non gli era mai successo, ora è accaduto. Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio hanno segnato nell’ultimo turno dei rispettivi campionati, il primo con la maglia dell’Empoli e gli altri due con lo Spezia

Grande festa a Castellammare di Stabia. Un weekend da ricordare per la famiglia Esposito, più nello specifico per i tre fratelli che giocano tra Empoli e Spezia, uno in serie A e due in serie B. Venerdì è andato in gol Sebastiano in quel di Cagliari, il suo secondo gol in A, primo su azione, dopo quello siglato su calcio di rigore con la maglia dell’Inter a San Siro contro il Genoa nel 2019. Una rete di pregevole fattura che premia l’impegno di un ragazzo che spera di aver finalmente trovato la continuità che cerca da anni. Ieri non si è fatta attendere la risposta dei due fratelli entrambi impegnati con lo Spezia nel match contro la Carrarese. Risultato finale 4-2 per i liguri con doppietta di Francesco Pio e marchio dal dischetto per Salvatore. Non era mai successo che i tre fratelli segnassero nella stessa giornata, tranne quando passavano le ore nel campetto sotto casa. Lì si è creato il loro amore per il pallone e il grande rapporto che li lega. Tre ragazzi di talento che sperano di arrivare più in alto possibile.

Glauco Dusso