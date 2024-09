Lautaro dove sei? In serie A solo un gol in quasi sette mesi per il Toro

Tempo di lettura 1 minuto

Oltre al derby perso l’Inter deve pensare alla crisi del suo capitano che da marzo a oggi ha segnato solo un gol al Frosinone, il giocatore ha fatto mea culpa nel post partita di ieri

Un lunedì più nero che mai quello dell’Inter e degli interisti. La testata di Gabbia che all’ultimo respiro ha consegnato il derby il Milan ha gettato nello sconforto tutto il mondo nerazzurro. Ad acuire la negatività c’è anche il giocatore più rappresentativo, il capitano Lautaro Martinez, ancora in debito di condizione. Questa sensazione è stata confermata dallo stesso attaccante argentino che ai microfoni di Dazn ha confessato di sentirsi in ritardo dal punto di vista fisico oltre che dispiaciuto per la sconfitta. Il Toro, in effetti, ha un problema con il gol in serie A, nonostante si sia laureato capocannoniere lo scorso anno. Da inizio marzo è andato a segno solo nella trasferta di Frosinone del 10 maggio scorso. In questa stagione dopo 5 gare gare ancora lo zero nella casella dei gol segnati. Un problema questo che secondo lui ha una sola soluzione: stare zitti e lavorare. Questo farà da capitano vero in vista della trasferta di Udine di sabato pomeriggio, con la speranza di gonfiare di nuovo la rete.

Glauco Dusso