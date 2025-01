Walker pronto a salutare il Manchester City: il Milan tra le possibili destinazioni

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore, dopo sette stagioni e mezzo ai Citizens, è pronto per una nuova sfida all’estero. Tra le possibili destinazioni per il terzino inglese, ci sarebbe anche il Milan

Dopo oltre sette anni di successi e trofei con il Manchester City, Kyle Walker ha deciso che è giunto il momento di cambiare aria. Il terzino inglese, noto per la sua velocità e versatilità, ha espresso il desiderio di affrontare nuove sfide lontano dalla Premier League. Questa decisione ha suscitato l’interesse di numerosi club in tutta Europa, pronti a contendersi le sue prestazioni. Il Milan è uno dei club più interessati a Walker. La squadra rossonera, alla ricerca di un terzino di qualità, vede in Walker il profilo ideale per rinforzare la propria rosa. Oltre alla Serie A, Walker ha attirato l’attenzione di altri club europei. La Bundesliga e la Liga spagnola potrebbero essere altrettanto interessanti per il terzino, ma non da escludere le mete saudite.

Sandro Caramazza

Fonte foto: atlantic football