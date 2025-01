Kolo Muani, fiducia in casa Juventus per chiudere l’operazione

Tempo di lettura meno di un minuto

La società bianconera si prepara a un’importante operazione di mercato a Parigi per l’attaccante della Nazionale transalpina. Presto Vlahovic avrà un’alternativa



La Juventus, sotto la guida del suo dirigente Cristiano Giuntoli, si appresta a intraprendere una missione cruciale a Parigi per assicurarsi le prestazioni di Kolo Muani. L’attaccante del Paris Saint-Germain è visto come un rinforzo ideale per la squadra torinese, capace di affiancare o alternarsi con Dusan Vlahovic. Filtra ottimismo e fiducia per la buona riuscita dell’operazione con il francese che potrebbe presto diventare un nuovo giocatore bianconero. Da Parigi è arrivato l’ok definitivo per la cessione di Kolo Muani, che nei prossimi giorni raggiungerà Torino sulla base di un prestito secco. In rotta col PSG e fuori dal progetto di Luis Enrique.

Sandro Caramazza

Fonte foto: gazzetta.it