Verdetti 2020/21: bis per il Chelsea

Prima volta per il Villarreal in Europa League; in Italia l’Inter conquista il suo 19esimo scudetto

Ecco i verdetti della stagione 2020/21

Champions League: Manchester City – CHELSEA 0-1

Europa League: VILLARREAL – Manchester United 1-1 (11-10 d.c.r.)

Mondiale per Club: BAYERN MONACO – Tigres 1-0

Supercoppa europea: BAYERN MONACO – Siviglia 1-1 (2-1 d.t.s)

Serie A:

Scudetto: INTER

Qualificazione Champions League: Milan, Atalanta, Juventus

Qualificazione Europa League: Napoli, Lazio

Qualificazione spareggi Conference League: Roma

Retrocesse: Benevento, Crotone, Parma

Coppa Italia: Atalanta – Juventus 1-2

Supercoppa italiana: Juventus – Napoli 2-0

Serie B:

Promosse: Empoli, Salernitana, Venezia

Retrocesse: Cosenza, Reggiana, Pescara, Entella

Serie C: Como, Perugia, Ternana, ?

Liga – Campione: ATLETICO MADRID

Copa del Rey – Barcellona

Supercoppa spagnola – Athletic Bilbao

Premier League – Campione: MANCHESTER CITY



Fa Cup – Leicester

Supercoppa inglese – Arsenal

Coppa di Lega inglese- Manchester City

Bundesliga – Campione: BAYERN MONACO

Coppa di Germania – Borussia Dortmund



Supercoppa di Germania – Bayern Monaco



Ligue 1 – Campione: LILLA

Coppa di Francia – PSG

Supercoppa francese – PSG

Fonte foto: MetroNews.it

Stefano Rizzo