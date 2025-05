Calcio e videogame: i titoli che sono diventati un’icona dell’intrattenimento

Tempo di lettura 6 minuti

Il connubio ha radici profonde: le prime uscite risalgono agli anni ottanta e il grande successo ha portato a continui miglioramenti fino all’epoca contemporanea, dove i titoli calcistici rappresentano alcuni tra i prodotti più venduti e seguiti al mondo

Il fascino del pallone, con la sua capacità di unire tifosi e appassionati di ogni età, si è tradotto in una lunga serie di giochi digitali che, nel tempo, hanno saputo conquistare milioni di giocatori, evolvendosi in termini di grafica, meccaniche di gioco e modalità di fruizione.

I pionieri del calcio virtuale negli anni ‘80

Le prime apparizioni del calcio nei videogame risalgono agli anni ottanta, quando titoli come International Soccer per il Commodore 64 e Kick Off iniziarono a tracciare la strada. Questi giochi, pur con limiti evidenti dal punto di vista grafico e tecnico, riuscivano a restituire un’idea credibile del gioco del calcio, alimentando la curiosità dei giocatori. Kick Off, in particolare, introdusse una visuale dall’alto e una gestione più dinamica della palla, diventando rapidamente un riferimento nel settore.

Negli anni novanta, la serie Sensible Soccer offrì un’esperienza più arcade, con un ritmo frenetico e una giocabilità immediata che la resero popolare tra i giocatori casual. Parallelamente, FIFA International Soccer, pubblicato nel 1993 da EA Sports, segnò l’inizio di quella che sarebbe diventata una delle saghe più longeve e redditizie della storia videoludica.

La gloriosa sfida tra FIFA e PES degli anni 2000

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, il mondo dei videogame calcistici è stato dominato dalla rivalità tra due colossi: FIFA e Pro Evolution Soccer (noto anche come Winning Eleven in Giappone). La prima, con le sue licenze ufficiali, la grafica dettagliata e una modalità carriera sempre più sviluppata, ha attratto milioni di utenti nel mondo, diventando un appuntamento annuale fisso per gli appassionati.

Dall’altro lato, PES ha rappresentato per anni un’alternativa più tecnica e simulativa, preferita da chi cercava un gameplay più profondo. La sfida tra questi due titoli ha alimentato per oltre due decenni dibattiti accesi tra fan, contribuendo a far crescere l’interesse per il calcio virtuale anche in ambito competitivo. La crisi del brand è iniziata nel 2008 e in breve Konami ha optato per il debutto di eFootball, che tuttavia ha avuto fin da subito numerosi problemi di funzionamento, macchiando il debutto mondiale.

Nel 2022, anche la serie rivale per eccellenza, FIFA, ha subìto una trasformazione importante con l’annuncio della fine dell’accordo tra EA Sports e la FIFA (intendendo però la Fédération Internationale de Football Association). Da quel momento, la saga ha proseguito sotto il nome di EA Sports FC, mantenendo intatta la struttura di gioco e la community globale.

Icone alternative e titoli minori

Accanto ai due giganti, non sono mancati altri titoli che, pur senza raggiungere lo stesso successo commerciale, hanno lasciato un segno nell’immaginario collettivo. Giochi come Football Manager, pur non mettendo il giocatore in campo, offrono una simulazione gestionale estremamente realistica, dove si vestono i panni dell’allenatore. L’approccio strategico e la profondità del database ne fanno un cult per gli appassionati di tattica e organizzazione calcistica.

Altri titoli, come Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ispirato alla celebre serie animata “Holly e Benji”, propongono invece un approccio arcade, caricaturale e spettacolare, richiamando l’aspetto più fantastico e narrativo del calcio, in linea con quanto messo in mostra dal famoso anime.

L’evoluzione del gioco tra multiplayer e realtà aumentata

Con l’affermarsi dell’online gaming, i titoli calcistici si sono trasformati anche sul piano sociale. Modalità come Ultimate Team (in FIFA) hanno introdotto dinamiche di collezionismo (legato alle carte interne al gioco) e soprattutto una competizione su scala globale grazie a tornei che coinvolgono persone da ogni parte del mondo. Il calcio virtuale è così divenuto un fenomeno condiviso, in grado di riunire milioni di utenti in tornei, leghe e streaming live.

Oggi si esplorano anche nuove tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale, che potrebbero aprire scenari inediti nel rapporto tra giocatore e campo. Esperienze immersive, in cui l’utente può letteralmente “entrare” in uno stadio virtuale, sono già in fase di sviluppo, prefigurando una nuova rivoluzione per il calcio digitale, ma al momento si tratta solo di test sperimentali e non si hanno date per eventuali uscite sul mercato.

Il calcio anche nei giochi non sportivi

L’influenza del calcio nell’ambito videoludico non si limita ai giochi sportivi tradizionali. Questo sport, infatti, ha raggiunto un livello talmente alto di popolarità da ispirare anche altre tipologie di gioco, talvolta anche i giochi da casino comprendono in ambito slot dei titoli dedicati allo sport ma non mancano anche giochi da tavolo che sono ispirati al gioco del calcio come Subbuteo. Se il riferimento va invece alle slot, alcune di esse riprendono personaggi iconici dell’immaginario calcistico giapponese, come la slot machine ispirata a Holly e Benji, combinando meccaniche da gioco d’azzardo con elementi riconoscibili per gli appassionati. In altri casi, le slot sono ambientate in veri e propri stadi virtuali, con simboli come palloni, coppe e arbitri, dimostrando quanto il calcio sia penetrato in ogni angolo dell’intrattenimento digitale.

Fonte foto: DreamStime.com