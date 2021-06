El Kun Aguero al Barça per giocare con Messi

La leggenda del Manchester City realizza il suo sogno di vestire la maglia blaugrana. Andiamo a scoprire tutti i più grandi marcatori dei club blasonati

L’attaccante argentino Sergio Aguero domani spegnerà 33 candeline, poco poco aver salutato il Manchester City ed essere approdato al Barça a parametro zero. Fin da bimbo ha sognato di giocare per il Barcellona e ora potrà farlo in compagnia del suo grande amico, e compagno di mille battaglie in Nazionale, Leo Messi. Il nuovo presidente azulgrana Laporta ha agito al contrario dello scorso anno quando la dirigenza del Barça scaricò un altro amico di Leo il 33enne Luis Suarez, fu un grande errore visto che la punta uruguaiana ha trascinato l’Atletico Madrid nel trionfo in Liga. L’arrivo di Aguero rappresenta per Messi un motivo in più per restare ancora nel Barça.

Aguero è il miglior bomber di sempre del Manchester City. Andiamo ad analizzare chi sono i più grandi marcatori dei club più blasonati sia in Italia che all’estero.

Campione-squadra-gol in tutte le competizioni ufficiali

Italia:

Francesco Totti-Roma-307 gol

Alex Del Piero-Juventus-290 gol

Giuseppe Meazza-Inter-284 gol

Totò Di Natale-Udinese-227 gol

Gunnar Nordahl-Milan-221 gol

Kurt Hamrin-Fiorentina-208 gol (un gol in più di Gabriel Batistuta ma l’argentino è il primo marcatore in Serie A della storia viola)

Gigi Riva-Cagliari-208 gol

Paolo Pulici-Torino-172 gol

Roberto Mancini-Sampdoria-171 gol

Silvio Piola-Lazio-159 gol (Ciro Immobile sta a 150 reti)

Dries Mertens-Napoli-135 gol (in attività)

Estero:

Leo Messi-Barcellona-672 gol (in attività)

Gerd Muller-Bayern Monaco-571 gol

Cristiano Ronaldo-Real Madrid 450 gol (in attività ma non più nel Real Madrid)

Ian Rush-Liverpool-346 gol

Sergio Aguero-Manchester City-260 gol (in attività e passato al Barça)

Wayne Rooney-Manchester United-253 gol

Thierry Henry-Arsenal-228 gol

Franck Lampard-Chelsea-211 gol

Edinson Cavani-PSG-200 gol (in attività ma non più al PSG)

Luis Aragones-Atletico Madrid-172 gol

Fonti foto: MinutidiRecupero.it; SportMediaset.it; Calciomercato.com; ForzaRoma.info

Stefano Rizzo