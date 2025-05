Ndoye punta la finale di Coppa Italia contro il Milan

Tempo di lettura 1 minuto

L’esterno svizzero oggi ha svolto lavoro personalizzato e sarà ovviamente preservato per il match di campionato sempre contro i rossoneri. Punta alla finalissima di Roma del 14

Corsa contro il tempo per Dan Ndoye, uno dei giocatori più importante del Bologna. L’esterno oggi ha svolto un lavoro personalizzato così come Holm e dovrebbe saltare la partita di campionato contro il Milan di venerdì, anticipo della trentaseiesima giornata, ma l’obiettivo di Vincenzo Italiano e del Bologna è quello di riavere Ndoye per la finalissima di Roma del 14 maggio sempre contro il Milan, dove ci si gioca la Coppa Italia. Recuperarlo sarebbe una notizia di assoluta rilevanza per la squadra felsinea. Numeri molto buoni finora per Ndoye in stagione: otto gol e cinque assist tra tutte le competizioni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calciomercato.com