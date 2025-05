Zaniolo: un talento sospeso tra promesse e rimpianti

Tempo di lettura 2 minuti

Nicolò in pochi anni passa dalla Roma al Galatasaray, poi va in prestito all’Aston Villa, all’ Atalanta e dopo qualche mese approda a Firenze. Nella sua carriera colleziona più polemiche che goal. Il suo percorso tra infortuni e “ zaniolate” non trova un equilibrio e ad oggi il suo futuro nella Serie A resta in bilico

Nicolò Zaniolo, classe 1999, un talento raro, arrivato a Roma nel 2018 si fa notare per le sue grandi qualità, fa il suo primo esordio con la Roma in Champions League, poi sempre in Champions contro il Porto segna una doppietta, inoltre regala il goal della vittoria della Conference League contro il Feyenoord che folgora il tifo giallorosso. Poi le incomprensioni con Mourinho, le contestazioni, i gravi infortuni, il carattere irruente ed immaturo ne hanno determinato l’addio. E’ linizio di una carriera difficile ed instabile.

Non trova pace in questi ultimi anni e sembra che il suo percorso si sia fermato ostacolato da mille problematiche legate molto al fattore “maturità”, anche in Nazionale il discorso non cambia e le sue convocazioni sono a singhiozzo, le sue prestazioni discontinue e vive nel ritratto dell’eterno talento mai sbocciato totalmente incapace di uscire dall’immagine turbolenta che ha creato negli anni.

Il calciatore nel tempo continua a perdere credibilità. Nell’ultimo turno di campionato, alla fine della sfida tra Roma – Fiorentina terminata 1 – 0, è subissato dai fischi dell’Olimpico. Zaniolo è apparso molto nervoso rivolgendo gravi offese al direttore di gara. Il giudice sportivo ha poi determinato due giorni di squalifica più un’ammenda di 15 mila euro.

Il futuro nella Fiorentina ormai è incerto, il calciatore rischia di tornare al Galatasaray che detiene il cartellino. Purtroppo la carriera di Zaniolo ricorda quelle di altri campioni persi e mai esplosi per colpa del carattere difficile da gestire. Tenendo presente la sua età, si auspica che con qualche colpo di scena torni ad essere il ragazzo che ha dimostrato più volte in campo di aver un grande talento che ad oggi sembra si sia addormentato.

Fonti foto: goal.com transfermarket.com

Silvana Perrini