Ultimi 90 minuti in serie B, tutti gli interrogativi avranno risposta

Venerdì sera si concluderà la regular season del campionato cadetto, una promozione e due retrocessioni già definite, le altre tessere del mosaico troveranno collocazione

Una lunga cavalcata quella che si concluderà in serie B. Nella serata di venerdì, infatti, la prima fase in cadetteria troverà la sua fine e si potranno programmare playoff e playout. Quando mancano solamente 90 minuti al termine tre verdetti sono stati già emessi. Il Parma tornerà in serie A, terza promozione per Fabio Pecchia dopo quelle con Verona e Cremonese. Dopo solamente una stagione, invece, precipitano in serie C Lecco e Feralpisalò. Le due piccole realtà non hanno retto un campionato diverso come magari hanno fatto altre piazze simili. Sicuramente lotteranno per tornare il più presto possibile.

Manca all’appello una squadra che salirà in massima serie. Si tratterà in ogni caso di un ritorno. Dopo l’ultimo turno, infatti, la promozione diretta sarà un affare tra Como e Venezia. La rete all’ultimo respiro del capocannoniere Pohjanpalo nella precedente giornata ha spento gli entusiasmi comaschi. Questione rimandata al turno numero 38. I ragazzi di Fabregas rimangono favoriti avendo due punti in più dei lagunari ma mai dare nulla per scontato. Venezia che dovrà fare visita a uno Spezia in cerca di punti salvezza, Como che accoglierà il Cosenza, squadra ormai tranquilla.

Definite anche le partecipanti ai playoff. Da capire solo le ultime collocazioni. Chi non andrà in A tra Como e Venezia farà compagnia alla Cremonese, sicura quarta, nelle semifinali, anche il quinto posto non cambierà padrone, sarà infatti il Catanzaro ad aver il miglior piazzamento tra le partecipanti al turno preliminare. Il posizionamento delle ultime tre verrà deciso dalla trentottesima giornata. Palermo, Sampdoria e Brescia sono racchiuse in due punti quindi gli ultimi match stabiliranno la graduatoria e le prime sfide degli spareggi. Saranno in trasferta per tutte e tre le squadre. Fari puntati dunque su Bari-Brescia, Catanzaro-Sampdoria e Sudtirol-Palermo.

Infine le sabbie mobili. Dopo aver salutato Lecco e Feralpisalò manca il terzo nome per la retrocessione diretta in serie C nonché l’accoppiamento per il playout. Tranquille per la prossima stagione e senza più obiettivi sono Sudtirol, Cosenza, Cittadella, Pisa, Reggiana e Modena. Rimangono invischiate nel gorgo retrocessione Spezia a 41 punti, Ternana con 40, Bari e Ascoli entrambe a quota 38. Quest’ultime risultano quelle messe peggio e più a rischio per la discesa agli “inferi”. Se c’è una cosa che la serie B ci ha insegnato, però, è che tutto può succedere. Una si salverà, due faranno il playout e una seguirà le altre due in C. Venerdì 10 maggio verso le 22.30 avremo tutte le risposte.

Glauco Dusso