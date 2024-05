Playoff serie C: concluso il primo turno nazionale, ora arrivano i quarti di finale

Tempo di lettura 1 minuto

Entrano in scena le seconde classificate, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dopo le gare di andata e ritorno della prima fase generale

Primo turno nazionale andato in archivio. Il Catania si qualifica eliminando l’Atalanta under 23. All’andata vincono i siciliani mentre al ritorno successo dei bergamaschi con lo stesso risultato, 0-1. Passano gli etnei in virtù del fatto di essere testa di serie. Grande rimonta della Juventus Next Gen dopo la sconfitta per 0-1 patita nel primo match contro la Casertana. I bianconeri si impongono 3-1 a Caserta ribaltando la situazione. Avanti anche la Carrarese, ne fa le spese il Perugia sconfitto all’andata 0-2 e vittorioso al ritorno ma solo 1-2. Avanti anche il Benevento che dopo l’1-1 dell’andata supera 2-1 la Triestina. Infine ha la meglio il Vicenza sul Taranto. Vittoria di misura nei primi novanta minuti, 0-0 nel secondo match.

Sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno nazionale, i quarti di finale. Entrano in scena le seconde classificate dei tre gironi. Le sfide, che cominceranno domani con l’andata, saranno:

Catania-Avellino

Vicenza-Padova

Juventus Next Gen-Carrarese

Benevento-Torres

Glauco Dusso